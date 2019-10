Avukatı hacizde darbeden baba ve oğlu tutuklandı

KAYSERİ'de, haciz işlemi için evine gelen avukat Abdullah Can Yeşilkaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan B.B. ve oğlu C.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay merkez Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesinde meydana geldi. Ankara Barosu Avukatı Abdullah Can Yeşilkaya, borcunu ödememesi nedeniyle haciz kararı verilen B.B.'nin evine jandarma ve icra memuru eşliğinde gitti. Haciz işlemi yapıldığı sırada B.B. ve oğlu G.B, avukat Yeşilkaya'ya saldırdı. Demir çubuklarla darbedilerek yaralanan Yeşilkaya, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. B.B. ve oğlu G.B. ise gözaltına alındı. Baba ve oğlu, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ANKARA BAROSU'NDAN KINAMA

Ankara Barosu, Avukat Abdullah Can Yeşilkaya'ya yönelik saldırıyı kınadı. Barodan yapılan yazılı açıklamada, Avukat Yeşilkaya'nın Kayseri'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayarak yaralandığı hatırlatılarak, "Tarafımızca iletilen destek talebi üzerine Kayseri Barosu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve avukat hakları merkezi üyeleri tüm aşamalarda meslektaşımızın yanında yer almış ve iki saldırgan da tutuklanmıştır. Sağlık durumu şu anda iyi olan meslektaşımızın yanında soruşturma ve kovuşturmanın tüm aşamalarını etkin şekilde takip etmeye devam edeceğiz" denildi.



KAYSERİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.