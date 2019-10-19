Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara oyuncak hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve mitinge katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mitinge katılmak üzere kente geldi. Havaalanından hareket eden Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşları görünce otobüsü durdurarak vatandaşlarla selamlaştı ve çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yoğun güvenlik önlemleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne hareket etti.

KAYSERİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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