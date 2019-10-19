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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam ...

İHA

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, “Vardığımız mutabakatı 13 maddelik metne dönüştürdük. ABD tarafı da Türk tarafı da konuyu kamuoyuna açıkladı. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeye devam ederiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam maliyeti 420 milyon TL olan 140 yatırımın açılış töreni için Kayseri’ye geldi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birini verirken Kayseri’den yükselen birlik ve beraberlik sesinin dalga dalga tüm ülkemize yayıldığına inanıyorum. Allah’ın izniyle bizi yolumuzdan kimse alı koyamaz. Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi. Bir kez daha ya istiklal ya ölüm dedik. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatları ile Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya kolduk. Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor, sınırlarımız tehdit altında yeniden kolları sıvadık. UB gün bir kez daha soruyorum hangi çılgın bize zincir vuracakmış. Terör örgütleri mi? Terör örgütleri ile koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracak. Soruyorum ellerinde yüzbinlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracak? Soruyorum, Türkiye yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına sığınanlar mı bize zincir vuracak? PKK’sı bir yandan DEAŞ’ı bir yandan ülkemize saldırırken seslerini çıkarmayanlar, sınırlarımızın güvenliğini sağlarken attığımız adımlara tahammül edemeyenler mi zincir vuracak? Siyasi ekonomik olarak her gün onurları ile mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracak. Hangi alçak bize zincir vuracak. Bu riyakarlar, iki yüzlüler, bu terörist seviciler, bu ödlekler mi bize zincir vuracaklar? Şaşarım akıllarına. Bunlar Türk milletini, tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce Çanakkale’de bizi tanıdılarsa bu gün de tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Eninde sonunda bu milleti, bu devleti bu çelikten iradeyi tanıyacaklar. Konuşmak isteyen diller, konuşmak isteyen diller içindir. Türkiye düşmanlığı ile taşlaşmış kalplere ne dersek nafile. Senaryolarını boşuna çıkardığımız, tuzaklarını başına geçirdiğimiz için her şeyin önüne geçmiş durumda” dedi.

“Sınırlarımız boyunca uzanan terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz”
“Barış Pınarı Harekatını başlattığımız 9 Ekim tarihinden bu yana akılla, mantıkla devlet yönetimi ile izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor” diyen Erdoğan, “Bizim yaptığımız iş gayet basit. Sınırlarımız boyunca uzanan terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenle dönüşü için güvenli şartları oluşturuyoruz. Bunun için siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Görüşmek, konuşmak gerekiyorsa onu, askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz. Böyle bir ortamda beklentimiz teröre karşı samimi duruş sergileyen herkesin yanımızda olmasıdır. Avrupa dahil tüm bölgemizde Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi için bize destek verilmesidir. Her iki konuda da tam tersi durumla karşılaştık. Kendi planlarımız doğrultusunda hareket ettik. Türkiye'yi sahadaki teröristler vasıtası ile durduramayacaklar başka yolları denediler. Ülkemize karşı her türlü çirkinlikler sergilediler. Kimin kim olduğunu gördük. Mecburen ülkemize gelme arzusu belirdi. Biz sahada ne kadar kararlı hareket ettiysek diplomaside de esnek olduk. Biz terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık. Savaş hukukunda ve uluslararası hukukunda devlet devlet ile masaya oturur. Bir devlet terör örgütü ile masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye biz oturmayız, bizim kitabımızda bu yazmıyor. Birileri oturuyor varsın otursunlar. Bölücü terör örgütünün yüzünü bir kez daha ifşa ettik. En başından söylediğimiz şartlarımızı bir kez daha masaya koyduk” diye konuştu.

“Sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz”
“Amacımız bu bölgede kimse ile çatışmak, kan dökmek olmadığını özellikle belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
“Belirlenen hattın dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatının sona ereceğini söyledik. 120 saatte mutabık kaldık. Bu gün ikinci gün salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı 13 maddelik metne dönüştürdük. ABD tarafı da Türk tarafı da konuyu kamuoyuna açıkladı. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeye devam ederiz. Trump ile de görüştüm. Bunları konuştum. Salı günü inşallah Rusya'da Soçi'de olacağım ve Putin ile bunları görüşeceğiz. İnşallah yolumuza hayırlısıyla devam edeceğiz. Türkiye en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Kendi taleplerimizi muhataplarımıza anlatarak önemli bir diplomasi başarısı elde ettik. Bu şartlar karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıpla tamamlamış olacağız. Sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.”

KAYSERİ

19 Ekim 2019 Cumartesi

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