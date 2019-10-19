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Bakan Akar: Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir

DHA

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar. Ağır silahları toplanacak, tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir" dedi.
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kayseri'deki toplu açılış töreninde, alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Bakan Akar, küresel ve bölge düzeyinde risklerin arttığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta FETÖ, DEAŞ, PKK/ YPG gibi terör örgütleri, 82 milyon vatandaşımızın huzuru ve refahına yönelecek tehdide karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz ülkemiz içinde ve sınırlarımız dışında en son terörist yok edilinceye kadar devam edecektir. Ülkemizi terör belasından kurtarmak için karalıyız. Terör bitmeden durmayacağız. Bu tehdinin ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.
'SİVİL VATANDAŞLARIMIZI KATLETTİLER'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattıklarını vurgulayan Bakan Akar, bölgedeki masum ve mazlum insanların yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi. Bakan Akar, Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği şeklinde asılsız iddialarla dezenformasyon yapıldığına dikkat çekerek, "Defalarca söyledik; hedefimizde adı değişse de birbirinden farklı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa kadar sürüklemeyi amaç edinen PKK, YGP ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri bulunmaktadır. PKK/YPG Kürtlerin, DEAŞ da Müslümanların, İslam'ın temsilcisi değildir, olamaz. Bunun en açık göstergesi sahada Mehmetçiğin karşısında duramayan alçak aşağılık teröristlerin Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizde sivil halkımızı hedef almasıdır. Harekat başladığı andan itibaren bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar olmak üzere 20 vatandaşımızı katlettiler, 180 vatandaşımız da yaralanmıştır" diye konuştu.
'SAHTEKARLIKLARINI ORTAYA ÇIKARDIK'
Bakan Akar, teröristlerin masumların kanı ve canı üzerinden propaganda üretmek için saldırılarını sivil halkın bulunduğu park, hastane, ibadethane gibi yerlerden yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:
"Amaçları Silahlı Kuvvetlerimizin bunlara karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı. Ama biz bu oyuna gelmedik, bunu gördük, dünyanın da bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz. Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın  çeşitli yerlerinde yaşanmış olaylara ait fotoğrafları harekat sırasında olmuş gibi sosyal medyada yayımladılar. Bunlara karşı müteyakkız olmanız lazım. Hatta 'kimyasal silah kullanıldı' iftirasıyla kara propaganda yaptılar, silahlı kuvvetlerimize, milletimize iftirada bulundular. Ancak arkadaşlarımız burada da çok iyi çalışarak bu alçakların sahtekarlıklarını ortaya çıkardılar. Biz uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık kullanmayız. Zaten bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği kadar hassasiyet gösterdik. 7 iklim 3 kıtada at koşturan ve buralara barışı, huzuru, istikrarı ve adaleti götüren atalarımızdan ilham alan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatını da aynı hassasiyetle icra ediyor."
'BÖLGE HALKI MEHMETÇİĞİ BEKLİYOR'
Bakan Akar, "Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli-manevi değerlerimiz, sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ile çevre bizim için dokunulmazdır. Operasyonlardan sonra Cerablus, el Bab, Afrin'in hali bunun en güzel kanıtıdır. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatıyla bölge halkını zalim, cani terör örgütünün zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerimizin yanında terör örgütlerinin karşısındadır. Mehmetçik milli ve manevi değerleriyle bölge halkının gönüllerini fethediyor, terör belasından muzdarip bölge halkı da hasretle Mehmetçiği bekliyor" dedi.
'HAREKATA HAZIRIZ'
Bakan Akar, ABD ile varılan mutabakat gereği harekata ara verildiğini hatırlatarak, "Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar, ağır silahları toplanacak, tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moral motivasyonu yüksektir, emir verildiğinde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekata hazırız. Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların umudu, zalimlerin, alçakların korkusu olmaya devam ediyor. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla çıktığımız bu yolda 82 milyon vatandaşımızın desteğine ve duasına layık olmaya çalışıyoruz. TSK'nın kahraman ve fedakar evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazmışlardır" şeklinde konuştu. 

KAYSERİ

19 Ekim 2019 Cumartesi

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