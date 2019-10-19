Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’de yaptığı önemli yatırımlar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katılmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kayseri Erkilet Havalimanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, milletvekilleri ve şehir protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve genel sekreter yardımcıları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazdı.

Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayseri’de yapılması planlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

KAYSERİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.