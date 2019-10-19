Bellona Kayseri, lige mağlubiyetle başladı

Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a mağlup oldu.

Herbalıfe Nutrıton Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol lige mağlubiyetle başladı. Deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a konuk olan SarıKırmızılılar ilk periyotu önde tamamladı. İkinci periyot 4343 eşitlikle ile tamamlandı. Üçüncü periyoru ev sahibi ekip 6759 öne tamamlarken dördüncü periyotta ise Bellona Kayseri Basketbol'un çabası sonuç vermedi ve Birevim Elazığ İl Özel İdarespor sahadan 8368 galibiyetle ayrıldı.

Ligde ilk maçına çıkan Bellona Kayseri Basketbol'da Kennedy Burke, Ayşegül Günay Aladağ ve Luca Ivankovic'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Rakibi karşısında aldığı mağlubiyet ile Kayseri'ye moralsiz dönen Bellona Kayseri Basketbol'da gözler Euro Cup maçına çevrildi.

KAYSERİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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