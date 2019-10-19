Samet Aybaba 111. maçına çıkacak

Teknik Direktör Samet Aybaba, İstikbal Mobilya Kayserispor'un başında 111. resmi maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünü galibiyetsiz noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın istifasından sonra göreve getirilen Samet Aybaba, sarı kırmızılı takım ile 20 Ekim Pazar günü ilk maçına çıkacak.

5.kez

Daha önce 19921993, 19931994, 19951996 ve 19961997 sezonlarında Kayserispor'da görev yapan Samet Aybaba, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF 1.Lig maçları olmak üzere 110 maça çıktı. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor, 44 galibiyet 40 mağlubiyet alırken 26 kez de berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, 146 gol atarken kalesinde ise 137 gol gördü.

Süper Lig'de 70.maç

23 sezon sonra yeniden Kayseri'de görev yapmaya başlayan Samet Aybaba, Kayserispor ile Süper Lig'de 70. maçına çıkacak. Geride kalan 69 müsabakada 19 galibiyet 19 beraberlik elde edilirken 31 kez de mağlubiyet alındı.

KAYSERİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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