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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi itip kakabileceklerini sananlar bir kez daha derslerini ...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. Davamızın haklılığına inandığımız ve buna inandığımız için de bu gelişmeler bizi durdurabilecek, hiç bir gücün olmadığını gösterdik ve kabul ettirdik. Türkiye'yi itip kakabilecekleri, istediklerini yaptırabilecekleri bir devlet sananlar son gelişmelerle bir kez daha derslerini almışlardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşmasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugün 16. yıldönümünü vefat yıl dönümünü idrak ettiğimiz BosnaHersek'in lideri Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ediyorum. Dava ve gönül insanı Nuri Pakdil ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim her ikisine de cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin. Bugün Kayseri bizi maşallah her zamankinden çok daha coşkulu bir şekilde bağrına bastı. Milletimizden aldığımız destek her zaman en büyük güç ve moral kaynağımız oldu. Siyasete girdiğimiz ilk günden itibaren milletimiz ile birlikte yol yürüdük. Partimizin ilk çıkış yolu Kayseri olmuştur. AK Parti iktidarlarında hangi mücadelede alnımızın akıyla çıktıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği vardı” dedi.
Türkiye’nin tarihinin en önemli mücadelesini verdiğini belirten Erdoğan, “Böyle bir milletin evladı olarak doğduğum ve yaşadığım için Rabbime hamd ediyorum. Bizler bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez. Tefrika hastalığını bünyemizden uzak tuttuğumuz müddetçe hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden alı koyamaz. Medeniyet değerlerimize, tarihimize, imanımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz müddetçe hiç bir fırtına bizi yıkamaz. Çok çalıştığımız, disiplini elden bırakmadığımız müddetçe hiç kimse büyümemizi engelleyemez. Kayseri tüm bu değerleri en iyi yaşatan ve Türkiye'nin hep yükselen yıldızı konumunda olmuştur. Biz de Türkiye'yi dünyanın en iyi devletlerinden biri olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor”
“Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor” diyen Erdoğan, “Birinci Dünya Savaşının ardından kurulan, İkinci Dünya Savaşının ardından tahkim edilen ve sinsi bir şekilde varlığını sürdüren sistem çatırdıyor. Türkiye gibi kimi ülkeler çarpık sisteme itiraz ve isyan ederek adalet isteğini dile getiriyor. Öyle ki bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde onur mücadelesini vermekte zorlanan buna teşebbüs bile etmeyen pek çok toplumun varlığına şahit oluyoruz. Türk milleti bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. Davamızın haklılığına inandığımız ve buna inandığımız için de bu gelişmeler bizi durdurabilecek, hiç bir gücün olmadığını gösterdik ve kabul ettirdik. Türkiye'yi itip kakabilecekleri, istediklerini yaptırabilecekleri bir devlet sananlar son gelişmelerle bir kez daha derslerini almışlardır. Bizim hiç kimse ile kavga etmek ve fiziki müdahalede bulunmak gibi bir gayemiz yoktur” şeklinde konuştu.

“Bu şartı kabul eden herkesle birlikte çalışmaya ve birlikte yürümeye hazırız”
“Kimse bizim bayrağımıza, ezanımıza toprağımıza, devletimize el uzatmayacak saldırmayı aklından bile geçirmeyecektir. Bu şartı kabul eden herkesle birlikte çalışmaya ve birlikte yürümeye hazırız” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Terör örgütlerini kullanarak at koşturmaya çalışanlar bunun kolay olmayacağını fark ettiler. İnşallah son dönemdeki gelişmeler tüm dünya için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye kendi güvenliğini sağlamanın yanında küresel düzeyde adalet ve huzurun sağlanması için mücadele edecektir. Geçen her gün her yıl bizim bu konudaki haklılığımızı ortaya çıkarıyor. Bu ülkede hala Türkiye'nin Suriye'de ne işi var, Libya'da ne işi var diyebilenler çıkabiliyor. Halbuki kafalarını gömdükleri topraktan çıkarıp etraflarına baksalar Türkiye'nin niye oralarda olmak zorunda olduğunu anlayacaklar. Ülkemizin son 17 yılına damgasını vuran parti olarak var gücümüzle ilk günkü heyecan ve şevk ile çalışıyoruz. AK Parti 7. Büyük Kongre takvimini bu anlayışla başlattık. 7. Büyük Kongrenin Kayseri Delegasyonunun çok ciddi temsilcileri var. Kendi tabi seyri içinde yaşanan bu süreci hizmet yarışında bayrak değişimi olarak görüyoruz. AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. AK Parti'nin kapıları ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Bizim kapımız kimseye kapalı değil, gelmek istemeyen olursa zorla içeri sokacak değiliz. Partimizde hizmet etmek isteyenleri davet ediyoruz. Kaderi ülkesinin kaderi ile adeta etle tırnak gibi iç içe geçmiş parti mensupları için her sorumluluk önemlidir şereflidir. Türkiye ne kadar güçlüyse AK Parti o kadar güçlüdür. AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye'nin önü o kadar açıktır."

KAYSERİ

19 Ekim 2019 Cumartesi

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