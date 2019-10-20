Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Gençlerbirliği-Kayserigücü: 3-1

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Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nin ilk haftasında Kaysergücü ile karşılaşan Gençlerbirliği her iki yarıda attığı goller ile rakibini 31 yenerek lige üç puan ile başladı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ömer Hürcan Yücel xx, Mustafa Soner Yüce xxx, Onur Aydın xxx

Gençlerbirliği U19: Eray Şahin xx, Fatih Aktaş xx (Dk. 80 Burak Polat x), Serhat Pakır xxx, Umut Tunç xx, Bayram Albayrak xx, Emin Özcan xx (Dk. 73 Yunus Emre Mert x), Hasan Pamuk xxx, Hüseyin Uytun x (Dk. 39 Batuhan Alen xx), Samed Aydın xx, Hacı Mert Cingöz xxx, Mustafa Atsız xx

Kayserigücü U19: Abdülsamed Kavun x, Samed Koçyiğit xx, Yahya Kızmaz x, Erdem Çakmakçı x, Adem Halis xx, Mehmet Akif Kemen x (Dk.89 Halil İbrahim Çetinkaya x), Berkan Aydoğan xx, Umut Yılmaz xx, Çağatay Duran x (Dk. 65 Zekai Kepezkaya x), Eren Yıldız xx, İsmail Uğur x

Goller: Eren Yıldız Dk. 40 (K.K), Batuhan Alen Dk. 51, Yunus Emre Mert Dk. 75 (Gençlerbirliği), İsmail Uğur Dk.50 (Kayserigücü)

KAYSERİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:01

YATSI 19:18

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