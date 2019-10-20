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Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Paşa'nın 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Atila’nın hatalı pasında araya giren Mame Thiam'ın ceza sahasına sağ taraftan girip kaleci Lunga rağmen çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
26. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ortasında ceza sahası içine hareketlenen Umut topa müdahale edemezken, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda defanstan dönen topa Hasan Hüseyin iyi vurdu fakat kaleci Fatih topu yine kornere çeldi.
36. dakikada Lopes’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı.
40. dakikada Mame Thiam’ın pasında Hajradinovic ceza sahası çizgisi önünde topa gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Poulain x, Levent Gülen x (Bilal Başacıkoğlu dk. 19 x), Atila Turan x, Rienstra xx, Hasan Hüseyin xx, Pedro Henrique xx, Ziya xx, Mensah xx, Umut Bulut x
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail, Ramazan, Nurettin, Aksel, Mert, Ntep, Yasir, Şamil
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Ben Yousseff xx, Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, Ricardo Quaresma xx, Mame Thiam xx, Mustafa Pektemek xx,
Yedekler: Ramazan, Murat, Uğurcan, Yusuf, Koita, Heintz, Sadiku, Fernandes, Özgür, İlhan Depe
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Mame Thiam (dk. 6) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Mensah (Kayserispor)

KAYSERİ

20 Ekim 2019 Pazar

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