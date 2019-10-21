Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler Melikgazi Belediyespor-Konya Gezlevi Spor: 3-0

Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor sezona galibiyetle başladı.

2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor, 20192020 sezonu 1.hafta karşılaşmasında sahasında Konya Gezlevi Spor’u konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun oynayan Melikgazi Belediyespor sahadan 30’lık sonuçla ayrıldı. Gezlevi Spor’a set vermeden sahadan net bir sonuçla ayrılan Melikgazi Belediyespor, sezona iyi başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Konya ekibi Gezlevi Spor karşısında ilk seti 2512, ikinci seti 2513 ve üçüncü seti 257 kazanan Melikgazi Belediyespor, ligin ilk haftasını lider olarak tamamladı. Melikgazi Belediyespor, ligin 2.haftasında Konya ekibi Pema Koleji ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, İlk maçtan liderlik inşallah böyle devam eder. Herkesin ellerine sağlık” dedi.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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