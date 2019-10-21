Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta Trend Gayrimenkul-Kayseri Gençlerbirliği:4-2

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 5.haftasında Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmada Trend Gayrimenkulspor, Gençlerbirliği’ni 42 mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Suha Adıyaman xxx, Osman Baruk xxx, Furkan Ulu xxx
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xxx, Fatih Ülker xxx, Halil Barbaros xxx, Hüseyin Can Taş xxx, İsmail Yılmaz xxx, Raşit Şimşek xxx, Muhammed Akçiçek xxx, Efekan Korkmaz xxx, Şeyh İsmail Orhan xxx, Mehmet Kındık xxx, (Mehmet Ali Öncü x dk.83), Adem Şener xxx, (Buğra Kara x dk.68)
Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan x, Bahtiyar Ekici x, Fazıl Burak Peker x, (Mustafa Atsız x dk.68), Ozan Kaan Özdemir x, Aziz Çağlar Şahin x, Hasan Pamuk x, Salih Bahadır Soylu x, Mustafa Karakaya x, Erman Deveci x, Selim Yağmur x, (Adem Aktaş x dk.80), Rafet Kayapınar x
Goller: Muhammed Akçiçek dk.15 ve 45, Mehmet Kındık dk.45, Halis Barbaros dk.70 (Trend Gayrimenkulspor), Rafet Kayapınar dk.39, Selim Yağmur dk.62 (Kayseri Gençlerbirliği)
Kaçan Penaltı: Ozan Kaan Özdemir dk.50 (Kayseri Gençlerbirliği)
KAYSERİ
21 Ekim 2019 Pazartesi
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