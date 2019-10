Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta Argıncık Esnafspor-Kayserigücü: 0-2

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü, ligin 5.haftasında oynadığı maçta Argıncık Esnafspor’u ikinci yarıda attığı goller ile 20 mağlup etmeyi başardı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Yunus Emre Gerez xx, Yaşar Başağıl xx

Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, (Tayyip Sağlam x dk.59), Erkan Kızıltan x, Samet Sarıçiçek x, Fatih Karakuş x, Engin Üçel x, Seyfi Atıcı x, (Saffan Karasu x dk.59), Olcay Ülger x, Durmuş Tarım x, Duran Yılmaz x, (Yusuf Koçkurt x dk.75) Cafer Eroğlu x

Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş xxx, Yavuz Özbey xxx, Yakup Aslan xxx, Burak Çizmeciler xxx, Hasan Can Okumuş xxx, İnanç Albayrak xx, (Uğur Karahançer xx dk.65), Emre Zeren xxx, Adem Yönel xxx, Onur Recep Çopur xxx, Fevzi Can Şahin xxx, Ahmet İkiz xxx

Goller: Hasan Can Okumuş dk.52, Ahmet İkiz dk.56 (Kayserigücü FK)

Kırmızı Kart: Samet Sarıçiçek dk.89 (Argıncık Esnafspor)

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.