Kayseri Süper Amatör Küme 5.Hafta Kocasinan Ülküspor-Kayseri Demirspor:3-1

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Kayseri Süper Amatör Küme’de 5.hafta karşılaşmasında Kocasinan Ülküspor, Kayseri Demirspor’u 31 mağlup ederek zirve bir adım daha yaklaştı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Furkan Ulu xx, Engin Can Doğan xx

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Hasan Göğercin xxx, Okan Özdemir xx, Harun Karaman xx, (Uğur Canpolat xx dk.61), Muaz Güzay xxx, Serhat Kahraman xxx, Furkan Önal xxx, Ünal Arslan x, (Talha Çoban xx dk.37), Seyit Nerkiz xxx, Ahmet Polat xx (Turan Derecik xx dk.53)

Kayseri Demirspor: Şenol Burul x, Furkan Erdoğan x, Yusuf Yiğit x, Sadık Aslan x, (Serkan Erdoğan x dk.20), Ali Can Koçer x, Ebubekir Sain x, Ferhat Uğur x, Batuhan Duran x, Nüfil Ünal x, Furkan Taha Kınacı x, Alper Durdu x

Goller: Seyit Nerkiz dk.70 ve 84, Talha Çoban dk.89 (Kocasinan Ülküspor) Alper Durdu dk.15 (Kayseri Demirspor)

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

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