Kayseri Süper Amatör Küme’de lider değişti İşte haftanın toplu sonuçları

Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.
İşte 5.haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 41 Hacılar Erciyesspor
Develispor 61 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Yolspor 33 Kayseri Sağlıkspor
Kayseri Gençlerbirliği 24 Trend Gayrimenkulspor
Talas Anayurtspor 02 Buğdaylıspor
Kocasinan Ülküspor 31 Kayseri Demirspor
Esen Makina Belsinspor 21 Kocasinan Şimşekspor
KAYSERİ
21 Ekim 2019 Pazartesi
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