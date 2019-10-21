Kayseri Süper Amatör Küme’de lider değişti İşte haftanın toplu sonuçları

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Kayseri Süper Amatör Küme 5.hafta heyecanı tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı haftada lider değişti. 5.haftada 33 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Develispor ile Özvatan Gençlikspor maçı oldu.

İşte 5.haftanın sonuçları;

Kayseri Şekerspor 41 Hacılar Erciyesspor

Develispor 61 Özvatan Gençlikspor

Kayseri Yolspor 33 Kayseri Sağlıkspor

Kayseri Gençlerbirliği 24 Trend Gayrimenkulspor

Talas Anayurtspor 02 Buğdaylıspor

Kocasinan Ülküspor 31 Kayseri Demirspor

Esen Makina Belsinspor 21 Kocasinan Şimşekspor

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

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