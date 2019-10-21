İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba puanla başladı.

Samet Aybaba, İstikbal mobilya Kayserispor takımının başında 111.resmi müsabakasına çıktı. Kasımpaşa maçı ile yeniden Kayserispor defterini açan Aybaba, ilk maçında galip gelemedi ancak 1 puan aldı.

23 sezon sonra yeniden Kayseri'de görev yapmaya başlayan Samet Aybaba, Kayserispor ile Süper Lig'de 70. maçına çıktı. Bu maçlarda 19 galibiyet 20 beraberlik elde edilirken 31 kez de mağlubiyet alındı. Kayserispor bu maçlarda 71 gol atarken kalesinde ise 105 gol gördü.

Daha önce 19921993, 19931994, 19951996 ve 19961997 sezonlarında Kayserispor'da görev yapan Samet Aybaba, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF 1.Lig maçları olmak üzere 111 maça çıktı. Bu maçlarda İstikbal Mobilya Kayserispor, 44 galibiyet 40 mağlubiyet alırken 27 kez de berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, 147 gol atarken kalesinde ise 138 gol gördü.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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