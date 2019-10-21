Kayserispor 6 maçtır yenilmiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.

Spor Toto Süper Lig 20192020 sezonunun 8.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa, bugüne kadar 19 kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 9 kez Kayserispor kazandı 3 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti.

Kayserispor, rakibi Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçında mağlup olmadı. Kayserispor 3 galibiyet 3 beraberlik aldı. Süper Lig maçlarında Kayserispor 26 kez, Kasımpaşa ise 23 kez fileleri havalandırdı. Bugüne kadar Kayseri'de oynanan 10 müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor 4 kez kazanırken Kasımpaşa ise 1 kez kazandı. 5 maç da berabere bitti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 KayserisporKasımpaşa 11

2018/2019 KayserisporKasımpaşa 21

2018/2019 KasımpaşaKayserispor 03

2017/2018 KayserisporKasımpaşa 32

2017/2018 KasımpaşaKayserispor 11

2016/2017 KayserisporKasımpaşa 22

2016/2017 KasımpaşaKayserispor 31

2015/2016 KasımpaşaKayserispor 12

2015/2016 KayserisporKasımpaşa 00

2013/2014 KayserisporKasımpaşa 00

2013/2014 KasımpaşaKayserispor 31

2012/2013 KasımpaşaKayserispor 12

2012/2013 KayserisporKasımpaşa 10

2010/2011 KayserisporKasımpaşa 13

2010/2011 KasımpaşaKayserispor 12

2009/2010 KasımpaşaKayserispor 22

2009/2010 KayserisporKasımpaşa 00

2007/2008 KasımpaşaKayserispor 02

2007/2008 KayserisporKasımpaşa 20

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.