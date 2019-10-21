Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta Kafkasspor-Yeşilhisar Belediyespor: 2-1

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kafkasspor, Yeşilhisar Belediyespor 21 yenerek bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.
Stat: Agıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, İbrahim İmrağ xx, Serkan Yıldırım xx
Kafkasspor: E.Koray Albayrak xx, Sabri Doğan xxx, Ekrem Gül xx, Osman xx, Burak Ekinci xx, Eser Şengül xx, Resul xx, Öner Demir xx, (Furkan Baykal x dk.55), Seyit Alkoç xx, Bekir Böke xx, Fırat Durgut xx,
Yeşilhisar Belediyespor: Safa Karasu x, Mehmet Kök x, Hüseyin Gökşen x, Yasin x, F.Kamil Peker x, Abdulsamet Köse x, Recep Koçer x, Abdülbaki Karamanoğlu x,Yakup Erdoğan x, Furkan Akburak x, Şükrü Karadaş x
Goller: Sabri Doğan dk.30, Furkan Baykal dk.69 (Kafkasspor), Yakup Erdoğan dk.85 Yeşilhisar Belediyespor)
KAYSERİ
21 Ekim 2019 Pazartesi
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