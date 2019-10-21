Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta Sanayi Esnafspor-Makfitspor: 4-1

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Kayseri Birinci Amatör Küme B GRubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Makfitspor'u 41'lik sonuçla yenerek puanını 9'a çıkardı. Makfitspor ise bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Levent Yeşilyurt xx, Ahmet Özkan xx

Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu xxx, Burak Kefkir xxx, Erdal Demir xxx, Mehmet Göksel xxx, Hüseyin Çakır xxx, Ömer Karlı xxx, Erdal Kantemir xxx, Yusuf Beyzıt xxx, Metin Tanrısever xxx, Furkan Karakaya xxx, Gökhan Yeşilbaş xxx

Makfitspor: Mehmet Polat x, Canberk Yalçın x, Abdulbaki Kurt x, Eren Keleş x, Mahmut Sami Birsengüven x, İrfan Yeşim x, Erkam Poyraz x, Arif Öncü x, Ahmet Köksal x, Yunus Emre Kulan x, Reul Kahriman x

Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.130 ve 88, Furkan Karakaya dk.15 (Sanayi Esnafspor), Erkam Poyraz dk.3 (Makfitspor)

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:00

YATSI 19:17

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