Develispor evinde farklı kazandı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor'u 61 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Ligde zirve mücadelesi veren Develispor, dün aldığı farklı sonuç ile 5.haftayı lider olarak kapattı. Develi İlçe Stadında oynanan karşılaşmada rakibi karşısında her iki yarıda attığı goller ile 3 puana uzanan Develispor maç sonunda galibiyeti taraftarı ile kutladı. Develispor'u Özvatan Gençlikspor karşısında galibiyeti getiren golleri Okan Uçar (2), Mehmet Furkan Ağça, Burak Arslan, Mehmet Kahveci ve İsmail Aydoğdu kaydetti.

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak maç sonrası yaptığı açıklamada, " Develispor'umuzu yalnız bırakmayan ve tribünleri tamamen dolduran taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sonuç ne olursa olsun bu takım elinden gelenin en iyisi yaparak sizlere layık olma gayretinde olacaktır. Ayrıca bugün bizlere izlettikleri güzel oyun ve galibiyetten dolayı teknik ekibimizi ve sporcu kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Neden o senede bu sene olmasın" diye konuştu.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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