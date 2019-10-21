Levent Gülen ilk kez forma giydi

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlıktan çıkan Levent Gülen, Kasımpaşa maçında ilk kez forma giydi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sezon başı kadro dışı bırakılan ve daha sonrasında affedilen Levent Gülen, bu sezon ilk kez forma giydi.

Teknik direktör Samet Aybaba’nın Kasımpaşa maçında ilk on birde şans verdiği Levent Gülen, 19 dakika sahada kaldı. Savunmanın ortasında oynayan ve yaptığı hatalar sonrası taraftarın tepkisini çeken Levent Gülen 19.dakikada oyundan alındı. Oyundan çıkarken oldukça üzgün olan Levent Gülen’i yedek kulübesine takım arkadaşları teselli etti.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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