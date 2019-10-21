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Elitaş, "Kayseri Şeker, Türkiye'nin gururu haline geldi

İHA

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş Kayseri Şeker Fabrikasında Şeker Pancarının Fabrikaya girişinden şeker oluncaya kadar geçirdiği aşamaları bir bir inceledi.

Elitaş, "Kayseri Şeker, Türkiye'nin gururu haline geldi

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş Kayseri Şeker Fabrikasında Şeker Pancarının Fabrikaya girişinden şeker oluncaya kadar geçirdiği aşamaları bir bir inceledi.
Elitaş, daha önceden fabrikaya çok gelmiştim. Ancak bu sefer Şeker pancarı şeker oluncaya kadar hangi aşamalardan geçtiği, Fabrikaya pancar girişinden itibaren kantarda tartılması, numune alınması ölçümlerin nasıl yapıldığına kadar bütün aşamaları daha yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.
Su fakiri olan ülkemizin topraklarının korunması ve suyun tasarrufu bakımından önem arz eden şeker pancarı tarımında damla sulama uygulamaları hakkında da Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Akay dan bilgi alan Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker’in sürdürülebilir tarım uygulamaları ışığında damla sulama yöntemi ile sulanan ve özel bir uygulama ürünlerini olan pancarları da inceledi ve 1718 polar değeri olan pancarın verim değerlerinin de pancar tarımı ve çiftçiler için çok önem arz ettiğine dikkat çekti. Dekara verimin eskiden 56 ton iken şimdi 10 ton’a kadar arttığını görüyoruz. Bu gelişmelerden dolayı Kayseri Şeker yöneticilerini tebrik ediyorum. Pancar çiftçisine çok büyük katkılar sağlanıyor dedi.
Kayseri Şeker Fabrikasının en büyük ortağının Kayseri pancar Kooperatifi olduğunu belirten Elitaş, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ın azimli çalışmaları Kayseri Şekeri Türkiye’nin gururu haline getirdiği için tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Şeker Pancarının Ülkemiz için stratejik bir ürün olduğunu bu nedenle Pancar tarımına her geçen gün ilgisinin arttığını belirten Elitaş, 15 yıldır bu işle ilgileniyoruz artık biz de Pancarcı olduk dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında 19 Ekim Cuma günü Kayserimize teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Şeker Pancarı tarımına katkılarından dolayı çiftçilerimiz adına teşekkürlerini ilettiklerini, Şeker sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları da arz ettiklerini ve Sektörün geleceği ile ilgili olarak Kayseri Şeker’in projelerinden de bahsettiklerini söyledi.
Başkan Akay; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Kayseri Milletvekilimiz Sayın Mustafa Elitaş her zaman Kayseri Şeker’in, Şeker Pancarı çiftçisinin, ülkemiz çiftçisinin yanındadır. Sayın Bakanımız, Türk çiftçisinin sorunlarını önemsedikleri için akından takip ediyor. Sorunların çözümü konusunda sürekli çözümler ortaya koyuyor. Bu gün de Kayseri Şeker Fabrikamıza teşrif ederek şeker Pancarı çiftçisinin elde ettiği ürünlerinin fabrikaya giriş ve değerlendirme aşamalarını tek tek incelediler dedi.
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Bilindiği üzere Şeker Pancarı Türkiye’de stratejik bir üründür. Şeker sektörü stratejik bir sektör, Orta Anadolu çiftçisi için Şeker Pancarı vaz geçilmez bir ürün, Onun için bu işin başarılı bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Kayseri Şeker gücü nispetinde Türkiye’de bu işi en başarılı şekilde yapma iddiasında olan bir kuruluştur. İstiyoruz ki bütün şeker sektörü aynı şekilde performansını ortaya koysun ve Ülkemizin şeker ihtiyacı karşılansın, Türkiye yurt dışından şeker ithal etmesin bu nedenle; Konumuz sadece Kayseri şeker Fabrikası değil aynı zamanda Türkiye’deki Şeker Fabrikalarıdır. Sektörün içerisinde bulunduğu sorunları da kendileri ile paylaşma imkanı bulduk. Sektörde Pancar fiyatlarının artmasının yanında maliyetlerde de önemli bir artış yaşanmıştır. Bu artışı karşılayacak bir satış politikası ortaya konulamadı. Satış fiyatı belirlenemedi. Şeker fiyatlarında artış olmadı. Bundan dolayı bütün Şeker Fabrikalarının sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Ümit ediyoruz bu konuda yeni düzenlemeler ortaya çıkar dedi.
Ziyaret esnasında, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ile Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu ve diğer yetkililer de hazır bulundular.

KAYSERİ

21 Ekim 2019 Pazartesi

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