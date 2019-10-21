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3 çocuklu anne geçimini sağlayabilmek için iş arıyor

İHA

Kayseri'de eşinin vefatından sonra 3 çocuğuyla birlikte evsiz kalan kadın hayırseverlerden ve yetkililerden iş istiyor.

3 çocuklu anne geçimini sağlayabilmek için iş arıyor

Kayseri’de eşinin vefatından sonra 3 çocuğuyla birlikte evsiz kalan kadın hayırseverlerden ve yetkililerden iş istiyor.
Kayseri’de yaşayan Leyla T. isimli kadın, eşinin vefatından sonra 3 çocuğuyla birlikte parasız ve evsiz kaldı. Daha sonra bir arkadaşının evine yerleşen aile 2 ay sonra oradan da çıkarıldı. Ailenin zor durumda olduğunu öğrenen eski mahalle muhtarı Fatih Çalışkan ve Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Hülya Turhan da, hayırsever vatandaşlar vasıtasıyla aileye yardımcı oldular. Yapılan yardımlarla yattıkları kırık koltukların yenilerinin getirildiğini fakat 3 çocuğu ile birlikte geçinmek için işe ihtiyacı olduğunu söyleyen Leyla T., yetkililerden iş bulması konusunda kendisine yardımcı olmalarını istiyor.
Eşi vefat ettikten sonra çok zor durumlar yaşadığını söyleyen Leyla T., “Oturduğumuz evde geçim sıkıntısı yaşadık ve ev sahibi dışarı attı kirayı veremediğim için. Eşim vefat ettikten sonra çok zor durumlar yaşadım ve daha sonrasında arkadaşımla birlikte yaşadık bir süre. 2 ay kaldıktan sonra 3 tane çocuğum olduğu için ona da sıkıntı olduk ve evden çıkardı bizi. Sonrasında bulduğumuz evin kirasını ödeyemeyince çocuklarım ortada kaldı. Ben kimseden para ve yardım istemiyorum. Ben iş istiyorum. Allah rızası için sesimizi duyanlar bana bir iş imkanı tanısınlar” dedi.
Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Hülya Turhan, aile için tuttukları evin 1 aylık kirasını ödediklerini ama bundan sonrasında iş olmazsa yine evden çıkarılabileceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz uyuşturucuyla ilgilendiğimiz gibi, aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan ailelerimize de maddi yardım yapıyoruz. Biz Leyla hanımla Alparslan mahallesi eski muhtarı Fatih bey sayesinde tanıştık ve daha önce de çocuklarımızın sünneti ile ilgili bir desteğimiz olmuştu. Bize başvurduklarında durumlarının olmadığını, ev kirası ve çocukların okul masrafı gibi durumları söz konusuydu ve biz de elimizden geleni yaptık hayırseverlerimizin desteği ile dernek olarak. Fakat bu durum bir defa kira ve okul desteği ile olmuyor. Biz ailemiz için devlet büyüklerimizden destek istiyoruz çünkü ailenin 1 aylık kirasını ödedik ama yine desteğe ihtiyacı olacak. Çünkü çocukların okul masrafları, elektriği ve suyu gibi giderlerin devamı da gelecek. Ailemiz için İnşallah bir iş ya da hayırseverlerimizden bir destek bekliyoruz.”
Ailenin durumunu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra kırık koltukların yerine hayırseverlerin yenilerini gönderdiklerini fakat daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu söyleyen Fatih Çalışkan, “Leyla ablanın kendisine sürekli yardımda bulunuyordum. Ev sahibinin kendisini çıkardığını ve zor durumda kaldığını bana ilettiğinde ben de Hülya hanımla bunu paylaştım. Bu durumu sosyal medyadan da paylaştığımda da Kayserili hayırseverlerin dönüşü oldu. Biz de Hülya hanımla beraber buraya geldiğimizde 2 tane kırık kanepe vardı ve 4 kişi bu kanepelerde yatıyorlardı. Biz de hemen hızlı bir şekilde evin kirasını karşıladık ve sonrasında da elektrik ve suyunu açtırdık. Sonrasında da hayırseverlerin gönderdiği kanepe ve koltukları getirdik. Biz bir yere kadar yapabiliyoruz ama bundan sonra Leyla hanım kendisi için bir iş istiyor. Biz de tüm hayırseverlerimize ve devlet büyüklerimizden Leyla hanıma iş bulması konusunda yardımcı olmalarını ve sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

KAYSERİ

21 Ekim 2019 Pazartesi

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