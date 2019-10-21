Kayseri'den bir ilk daha

Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Kros Şampiyonasında mücadele eden sporcularımızdan bir ilk daha geldi.

Sakarya Kentpark’ta yapılan Türkiye Kros Şampiyonasında toplam 167 atlet mücadele etti. Kayseri’den Şampiyonaya katılan sporcularımızdan Genç bayanlar kategorisinde Ayşe Ecer, Genç Erkekler kategorisinde Ahmet Mutlu ve Ömer Şen, U 23 bayanlar kategorisinde Burcu Subatan ve Fatma Arık, büyük erkekler kategorisinde Ersin Tekal elde ettiği sonuçlarla milli takıma girmeyi başardı.

Milli takıma girmeyi başaran sporcularımız Şampiyona sonrasında Sakarya’da yapılan kampa katıldı. Kayseri, sporcuların elde ettiği bu sonuçlarla Avrupa ve Balkan Kros Şampiyonasına en fazla sporcu veren il olma unvanını da kazanmış oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şampiyonaya katılarak büyük başarı gösteren, Avrupa ve Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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