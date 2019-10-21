Kayserispor Başkanı Elcuman: Destek gecesindeki 8 milyonun sadece 1.7 milyon TL'si ödendi

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, "Takımın gelirinin artırılmasına yönelik şehir dışından sponsor arıyoruz. Geçtiğimiz ay yapılan Kayserispor'a destek gecesinde 8 milyon TL'lik verilen sözün sadece 1.7 milyon TL'si ödendi" dedi.

Süper Lig'de 8 haftada topladığı 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Başkan Hamdi Elcuman, düzenlediği basın toplantısı ile takımın son durumu hakkında açıklamada bulundu. Hamdi Elcuman, önceki başkan Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kuruluyla yaptıkları istişare neticesinde göreve devam etme kararı aldıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde takımın iki sıkıntısının bulunduğunu kaydeden Elcuman, "Biri teknik direktör, diğeri ise maddi problemdi. Göreve geldiğimizde yabancı hocalarla da görüştük. Ancak, takımımızı bilen Samet Aybaba hocamızla anlaşma kararı aldık. İkinci problemimiz olan maddi problemi çözmek için uzun uğraşlar verdik. Bu sorunu da gidermeye çalışıyoruz. Bugün de prim dağıtımı yapacağız. Geçtiğimiz ay yapılan Kayserispor'a destek gecesinde 8 milyon TL'lik verilen sözün sadece 1.7 milyon TL'si ödendi" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU UEFA NEZDİNDE YARALIDIR"

Başkan Hamdi Elcuman, 1-1 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasında, bazı oyuncularının alacakları ödenmediği için sahaya çıkmadıkları yönündeki iddianın doğru olmadığını söyledi. Elcuman, "Maça çıkmayanların çoğu sakat. Sadece Djedje ile sorun yaşıyoruz. Kendisine gerekli işlem kulüp tarafından yapıldı. Takımın gelirinin artırılmasına yönelik şehir dışından sponsor arıyoruz. Kayserispor'un borcu konusuyla ilgili net rakam veremem. Geçmişten olan ve halen devam eden bazı davalar var. Devre arası için bir transfer yasağı, borcumuzu ödeyemezsek olabilir. Şehir takıma sahip çıkmalıdır. Türk futbolu UEFA nezdinde yaralıdır. Bu Kayserispor için değil Türk futbolcu için geçerli bir durum. Bizim gönlümüz herkese açık. Ben bu şehirde doğdum ve büyüdüm. Ben bu şehre borcumu ödemek için varım. Her türlü teklife ve diyaloğa açığım" dedi.



KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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