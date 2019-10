Kayseri Birinci Amatör Küme A grubu BaşakpınarBelediyespor - Esentepespor: 2-1

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda BaşakpınarBelediyespor, Esentepespor'u 21 yendi.

Maçtan sonra konuşan BaşakpınarBelediyespor Antrenörü Mustafa Erdoğan, “Biz bu ligi şampiyon olarak bitirmek için çok çalışıyoruz. Tek amacımız bu sezon ismimizi yeniden Süper Amatör küme’ye yazdırmak” dedi.

Stat: Başakpınar Stadı

Hakemler: Halit Karacabay xxx, Esat Sabuncu xxx, İzzet Samur xxx

BaşakpınarBelediyespor: Batuhan Karakoç xxx, Tuncay Sarataş xxx, Engin Can Özcan xxx, Umut Akyol xxx, Bünyamin Coşkunxxx, Mustafa Erdem xx ( Dk. 46 Abdurrahim Çopur xx), Enes Koç xx ( Dk. 83. Harun Aslan xx), İsmail Erdi Halis xxx, Ahmet AsaaMohd xxx, Salih Kamacı xxx( Dk. 90 Samet Yılmaz x), Resul Yıldırım xx

Esentepespor: Numan Öztürk XX, Furkan Öztürk XX, Yusuf Öztürk X ( Dk. 80 Recep Kürşad Ceyhan X), Muhammed Gazi Öztürk X, Metehan Dinçer X ( Dk. 64 Ahmet Balcıoğlu X), İsa Polat XX, Mikail Kafa X ( Dk. 90 Bahaddin Dinçer X), Muhammed Enes Öztürk XX, Hüseyin Can Uçar XX, İbrahim Kazezoğlu XX, Ömer Öztürk XX

Goller: Ömer Öztürk Dk. 45 ( Esentepespor) , Engin Can Özcan Dk. 20 ( BaşakpınarBelediyespor) , Resul Yıldırım Dk. 85 ( BaşakpınarBelediyespor )

