Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

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KAYSERİ'de, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu M.I., A.E.M. ve üzerinden kimlik çıkmayan 'Abdo' kod adlı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital malzemelere de el konuldu. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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