Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan muhtarlarla buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Özdoğan, iş birliği ve istişare içinde muhtarlarla modern Hacılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Hacılar Belediyesi Sosyal Tesiste Başkan Özdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Meclis Üyesi Bekir Tuğrul, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı. Vatandaşa ulaşmada en etkin kurumlardan birinin muhtarlık olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan, "Muhtarlar, Kaymakamlık ve Belediye ile birlikte çalışarak hizmetlerin tamamından sorumludurlar. Bizler de iş birliği ve istişare içinde sorunları birlikte çözeceğiz. Bu makamlar, hizmet, icraat ve çözüm makamı, bu nedenle ilçemizin imarı ve modernizasyonu için hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Ben buradan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, işlerinde kolaylıklar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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