Masa Tenisi Bölge ikincisi oldu

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmalarında Kayseri Kocasinan Belediye Spor Kulübü bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.

Masa Tenisi Küçükler Bölge Takım Yarışmaları 19 20 Ekim 2019 tarihleri arasında Samsun Canik Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Yarışmalara ilimizi temsilen katılan Kocasinan Belediye Spor Kulübü Masa Tenisi bayan ve erkek takımları ikinci olarak Finallere yükseldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarışmalardan Bölge İkincisi olarak dönen Masa Tenisi takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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