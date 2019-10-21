Başkan Büyükkılıç muhtarlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bazı mahallelerin muhtarları ile bir araya gelerek muhtarlığın önemini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, muhtarların mahallelerin sesi ve temsilcisi olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir grup muhtarın ziyaretinde yaptığı açıklamada muhtarlar çok değerli bulduklarını söyledi. Muhtarları her zaman önemsediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi ve temsilcisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine bakış açısından ilham alarak onları çok önemsiyoruz. Bu arada mahallelerimizde bayan muhtarların sayısının arttığını görünce de mutlu oluyoruz” dedi.

Muhtarlar adına konuşan Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş da, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin muhtarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu desteklerle mahalleleri daha güzel hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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