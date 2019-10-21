Şehit ağabeyi: Kardeşimin intikamı alındı, içimiz rahatladı

ADIYAMAN'da, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, geçen 26 Temmuz'da polis memuru Taha Uluçay'ı şehit edilen teröristler olduğu ortaya çıktı. Şehidin ağabeyi Osman Uluçay, "Uzun zamandır rüyamda teröristleri öldürüp, kardeşimin intikamını alıyordum. Güvenlik güçlerimiz beni arayarak, 'Taha kardeşinizin intikamını aldık. Kanını yerde koymadık' dediler. Bir nebze olsun içimiz rahatladı" dedi.

Adıyaman'a bağlı Akçalı köyü kırsalında, geçen cumartesi gecesi İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekât ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lının, geçen 26 Temmuz'da, polis memuru Taha Uluçay'ı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şehit eden teröristler olduğu belirlendi.

Evli ve 1 çocuk babası şehit polisin Hatay'da yaşayan ağabeyi Osman Uluçay, "Uzun zamandır rüyamda teröristleri öldürüp, kardeşimin intikamını alıyordum. Cuma gecesi yine rüyamda teröristleri öldürdüm. Sabah kalktığımda da güvenlik güçlerimiz beni arayarak, 'Taha kardeşinizin intikamını aldık. Kanını yerde koymadık' dediler. Bir nebze olsun içimiz rahatladı. Mutlu olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz" dedi.





KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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