Kan davası cinayetinde 2 sanığa 20'şer yıl hapis

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- KAYSERİ'de, Kıvanç Kansu'yu (43) öldürdükleri suçlamasıyla Batuhan Kalkan (22) ve Hüseyin Öztürk'e (28) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 20'şer yıla düşürüldü.

5 Temmuz 2017 tarihinde merkez Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesi'nde meydana gelen olayda, 'kasten adama öldürmek' suçundan aldığı hapis cezasını tamamlayıp, cezaevinden tahliye olan Kıvanç Kansu, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Batuhan Kalkan ve Hüseyin Öztürk, gözaltına alınıp, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kıvanç Kansu'nun öldürdüğü Hüseyin Kalkan'ın, tutuklanan Hüseyin Öztürk'ün dayısı, Batuhan Kalkan'ın ise amcası olduğu belirlendi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 12 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Batuhan Kalkan ve Hüseyin Öztürk'e 'kan güdüsüyle kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay, cinayetin haksız tahrik altında işlendiği kanaatiyle kararı bozdu. Aynı mahkemede yeniden hakim karşısına çıkan sanıklara, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 20'şer yıl hapis cezası verildi.



KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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