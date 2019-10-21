Develi'de mezarlık duvar yapım çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesinin kırsal mahallelerde yürüttüğü mezarlık duvar yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Ayşepınar, Yeşilyurt ve Büyük Künye mahallelerindeki deforme olmuş mezar duvarlarını yenileyen ekiplerin çalışmaları Köseler, Satı ve Yazıbaşı mahallelerinde de devam ediyor. Mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanan çalışmalara ek olarak ekipler Yeniköy Ortaokulu ile Yeni Hayat Camiinin de çevre duvarını tamamladı.
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21 Ekim 2019 Pazartesi
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