Başkan Akay'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akay mesajında; "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü' kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

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