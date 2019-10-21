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Melikgazi Belediye Meclisi'nden ortak bildiri: "Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz"

İHA

Melikgazi Belediyesi Meclisi, Ekim ayı ikinci oturumunda okunan bildiride, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" denildi.

Melikgazi Belediye Meclisi'nden ortak bildiri: "Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz"

Melikgazi Belediyesi Meclisi, Ekim ayı ikinci oturumunda okunan bildiride, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" denildi.
Melikgazi Belediyesi meclisi, Ekim ayı ikinci oturumu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı için ortak bildiri okundu.
Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Savruk tarafından okunan bildiri de şu ifadelere yer verildi:
"Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle onbinlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞPKKPYDYPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."
Melikgazi Belediye Dr. Mustafa Palancıoğlu da, bildirinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Suriye'de hain terör örgütü ile mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek olmak ve Türkiye'nin haklı mücadelesini ortaya koyarak duygu ve düşüncelerini belirtmek adına böyle bir konuyu gündeme getirdiklerini söyledi.

KAYSERİ

21 Ekim 2019 Pazartesi

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