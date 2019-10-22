Kayseri Yeşil Alanda da Lider Şehir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Hava İkmal Millet Bahçesi’nden sonra 1 milyon 100 bin metrekarelik Keykubat tepesinin de millet bahçesi olacağını açıkladı. Kayseri, 2 milyon 360 bin metrekare ilave yeşil alanla dünyanın çevreci şehirleri arasına girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal’de 1 milyon 260 bin metrekarenin tamamının Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildiğini söyledi. Projeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TOKİ eliyle yapacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, proje için ilk etapta 100 milyon TL ayrıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Melikgazi bölgesine böylesine önemli bir projeyi kazandırırken Kocasinan bölgesinde de 1 milyon 100 bin metrekarelik benzer bir projenin yapılacağını söyledi. Keykubat tepesinin millet bahçesi olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu projeyle ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüğünü ve ilk etapta 100 milyon TL’nin proje için ayrılacağını kaydetti.

İki önemli proje ile Kayseri’ye 2 milyon 360 bin metrekarelik yeşil alan kazandıracaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 9 metrekareden az olmaması gerektiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, yeşil alan miktarının 10 ila 15 metrekare olduğu kentleri ideal kent olarak tanımlıyor. Şehrimize bugüne kadar yaptığımız çevre yatırımlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareler seviyesine çıkarmış bulunuyoruz. Hava İkmal Millet Bahçesi ve Keykubat Millet Bahçesi projeleriyle şehrimizi yeşil alanda da lider şehir yapacağız” diye konuştu.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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