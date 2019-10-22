Genç Sporcular Başkan Özkan Altun'u Ziyaret Etti

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Bünyan Belediye Başkan Özkan Altun ilçede halter sporu yapan madalyalı genç sporcuları misafir etti.

Başkan Özkan Altun, antrenörlüğünü Milli Halterci Ekrem Ağıllı'nın yaptığı genç sporcuların aldıkları başarılar ile kendilerini gururlandırdıklarını dikkat çekti. Bünyan Belediye Başkan Özkan Altun ,"Halterde farklı kategorilerde aldıkları madalyalar ile göğsümüzü kabartan genç sporcularımızı misafir ettik. Bünyan'ımızın ismi güzel şeylerle duyulsun istiyoruz. Sporda bu başarıları aldığımızı görmek bizi çok mutlu ediyor. Bünyan Belediyesi olarak genç sporcularımıza gereken desteği vermeye hazırız. Biz gençlerimizin ilçemizi tüm platformlarda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi.

Antrenör Ekrem Ağıllı ve genç sporcular ise destekleri ve misafirperverlikleri için Başkan Altun'a teşekkür etti.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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