Talas Belediyesi’nden Okul Kantinlerine Denetim

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Talas Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ortamlarda sağlıklı gıda tüketebilmeleri için okul kantinlerinde denetim yaptı.

Talas ilçesindeki tüm okullara yönelik olarak başlatılan denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihi ve tazeliğinin yanı sıra hijyenik ortam, havalandırma, yangın söndürme tüpü, paslanmaz malzeme kullanımı gibi birçok başlıkta incelemeler yapıldı. Denetimler sonucunda çoğu kantinin gerekli şartları sağladığı görülürken yönetmeliğe aykırı koşulları barındıran yerler hakkında işlem yapıldı.

Talas Belediyesi’nin okul kantini denetimleri eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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