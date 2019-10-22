Çocuklarda geniz etine dikkat KBB Uzmanı Erdal Cahit Topçu: "Geniz etinde ileride kalıcı problemler oluşmaması için mutlaka takip edilmesi ve gerekirse cerrahi yapılması önerilir"

Özel Melikgazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Erdal Cahit Topçu, çocuklarda geniz etinin dikkat edilmesi gereken bir problem olduğunu söyleyerek, "Geniz etinde ileride kalıcı problemler oluşmaması için mutlaka takip edilmesi ve gerekirse cerrahi yapılması önerilir" dedi.

Özel Melikgazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Erdal Cahit Topçu, burnun estetik açıdan çok önemli olduğunu söyleyerek, "İki gözümüzün ortasında, dudaklarımızın üstünde iki küçük delik ve kemik çatıdan oluşan yapıya burun adı veriyoruz. Gözlerimizin büyüklüğünü ve güzelliğini, yine dudak ve yanaklarınız olsa da bu açılar bozuksa dışarıdan bakan göz direkt olarak burun bölgesine odaklanır. O güzel gözler, dudak ve yanakların beyindeki algısı sıfırlanarak burunun şekilsizliği, bakan kişinin beyninde kalıcı olarak kalır. Bu da burnu estetik olarak bozuk kişinin kendini çirkin hissetmesine ve psikolojik olarak kendine güven duygusunun azalmasına neden olur. Özellikle bu tür problemler yaşayan genç yaş grubunda estetik olarak burunun ve bu açıların oluşturulup kendi öz güvenlerinin kırılmasını engellemek için estetik burun ameliyatları uygulanmaktadır. Bu nedenle en iyi burun estetik ameliyatı, burnun açılarını yüze uygun olarak sağlarken, en az kesi ile dışarıdan daha önce burunun ameliyat olduğunun anlaşılmadığı, içeriden kesiler yapılmış hastalarda sağlanmaktadır. Biz buna kapalı teknik rinoplasti adı veriyoruz. Bazen anatomik yapılardaki problemler nedeniyle burnun ön kısmına ters V veya W şeklinde kesiler yaparak giriş yapıldığı, ileri dönemde estetik ameliyat olduğu hemen anlaşılabilen açık teknik rinoplasti tekniği son zamanlarda terk edilmeye başlansa da bazen kapalı tekniğe alternatif veya birlikte kullanılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Topçu, "Fonksiyon olarak ele aldığımızda giriş de önde kıkırdak arkada ve altta kemik yapıyla iki küçük delik halinde bölünür. Biz bu yapıya septum adı veriyoruz. Girişlerin yan duvarlarında her iki tarafta 3'er tane yarım ay şeklinde havayı arkaya çeviren yapılar vardır. Biz bunlara konka adı veriyoruz. Konkaların görevleri, havayı geniz bölgesi dediğimiz küçük dilin arka üst kısmına çevirir. Bu çevirme sırasında sağ ve sol nöbetleşe çalışarak aynı zamanda havayı nemlendirir, ısıtır ve temizler. Bu açılan yapının yan taraflarında kulak basıncını dengeleyici dediğimiz östaki borularının ağızları vardır. Yine bu yapılar havayı yukarı doğru yönlendirip koku almamızı da sağlar. Aralarına sinüs boşluklarının içindeki sıvının ve gözyaşı kanalının açıldığı delikler olması nedeniyle farinks bölgesinin nemlendirilmesine yardımcı olurlar. Sonuçta hava burun giriş deliklerinden girip yukarı beyne doğru gitmez. Eğilmiş yarım ay şeklinde etten yapılmış borular aracılığı ile geniz bölgesine çevrilir" dedi.

"Geniz etinde ileride kalıcı problemler oluşmaması için mutlaka takip edilmesi ve gerekirse cerrahi yapılması önerilir" diyen Özel Melikgazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Erdal Cahit Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geniz eti burun çıkışında çocuklarda gördüğümüz problemdir. Normal de her çocukta vardır çünkü bademciktir. Burun ön girişinden gelen mikroplara karşı 12 yaşına kadar koruyucudur. Bu yaştan sonra kaybolduğu kabul edilir. Burun temizliği doğru yapılamayan, sürekli geniz akıntısı olan, birçoğu alerjik yapıda olan çocuklarda koruyucu görevin fazla yapılmasından dolayı büyür ve burnun çıkış deliği ile östaki borusunun ağzını tıkayıp problemlere neden olur. Çocuğun burnunun açıldığı deliğin ağzı tıkanacağından horlama, ağzı açık uyuma, gece ağzından yastığına sürekli salya gelmesi, nefes durmaları, geçmeyen öksürük, yemek yememe gibi sorunlara yol açar. Burunun açıldığı deliğin yanlarına doğru genişlerse östaki borusunun ağzı tıkandığı için kulakta sıvı birikmesi, duyma ve anlama problemleri, kulak enfeksiyonları sık meydana gelir. Püf nokta şudur; yolun çıkış kısmı bir etle tıkandığından şikayetler süreklidir veya tedavi sonrası tekrar edip durur. İleride kalıcı problemler oluşmaması için mutlaka takip edilmesi ve gerekirse cerrahi yapılması önerilir."

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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