Azerbaycan’da örgüt okulunda çalışıp by lock kullanan eski öğretmene 6 yıl hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Azerbaycan’da FETÖ’ye ait okulda 7 yıl fizik öğretmenliği yaptığı, Kayseri’de örgütün derneği olan GESİAD’da çalıştığı ve by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Uğur Yıldız ve avukatı hazır bulundu.

Azerbaycan’da FETÖ’ye ait okulda 7 yıl fizik öğretmenliği yaptığı, Kayseri’de örgütün derneği olan GESİAD’da çalıştığı ve by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Uğur Y., savunmasında, “Şaban K. isimli şahıs GESİAD’da çalıştığım dönemde by lock adlı programı yükleyip oradan tarih ve saat veriyordu. Ben sadece ekmeğimin peşindeydim, örgütsel faaliyetlere katılmadım, 7 yıl kadar Azerbaycan’da çalışıp geldim, orada sadece fizik derslerine ücretli girip çıktım, oradan gelince de GESİAD adlı dernekte çalışandım. 15 Temmuz’dan sonra maddi imkansızlık nedeniyle ailemin yanında kalmak zorundaydım, ben işteyken polis gözaltına aldı, herhangi bir firar durumum yoktu. Beraatımı istiyorum. Diğer sendikaya haberim olmadan üye yapılmışım” diye konuştu.

Savcı mütalaasında sanığın ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Uğur Y.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Yargıtay ve istinaf sürecini göz önünde bulundurarak sanığı yurt dışı yasağı ile tahliye etti.

