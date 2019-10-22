Bünyan'da Voleybol Heyecanı Sona Erdi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bünyan Kaymakamlığı ile Bünyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası Kapsamında düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı.

07 21 Ekim 2019 tarihleri arasında Bünyan Spor Salonunda yapılan müsabakalara Bünyan’daki kurumlardan oluşan 10 takım katıldı.

Oldukça heyecanlı geçen turnuva sonucunda 1. Dervişağa Muhtarlık takımı, 2. Bünyan Hastane takımı ve 3. T2 Cezaevi takımı oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun tarafından takdim edildi.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:59

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.