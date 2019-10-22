Bünyan'da Voleybol Heyecanı Sona Erdi

Bünyan Kaymakamlığı ile Bünyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası Kapsamında düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası tamamlandı.
07 21 Ekim 2019 tarihleri arasında Bünyan Spor Salonunda yapılan müsabakalara Bünyan’daki kurumlardan oluşan 10 takım katıldı.
Oldukça heyecanlı geçen turnuva sonucunda 1. Dervişağa Muhtarlık takımı, 2. Bünyan Hastane takımı ve 3. T2 Cezaevi takımı oldu.
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun tarafından takdim edildi.
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22 Ekim 2019 Salı
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