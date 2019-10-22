Öğrencilerin Büyük Balkan Yolculuğu devam ediyor

Aliya'nın Vasiyeti Saraybosna projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Büyük Balkan Yolculuğu' programının 4. gününde gençler Vuslat'a ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Aliya'nın Vasiyeti Saray Bosna projesi kapsamında Büyük Balkan Yolculuğu programı tüm hızıyla sürüyor. Bir yıl boyunca 8 kitap okuyarak tahlil eden gençler okudukları kitaplarda mücadelesine şahit oldukları Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Aliya İzzetbegoviç'in kabri ve katledilen diğer müslümanların kabirlerinde dua eden gençler Saraybosna ve Mostar'da ecdad yadigarı yerleri ziyaret etti.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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