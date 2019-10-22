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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çiftçilerin sorununu Meclis'e taşıdı

İHA

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çiftçiye verilen sözlerin yerine getirilmemesine tepki gösterdi. Sulama projeleri konusunda da çiftçilerin yıllardır mağdur edildiğini ifade eden Ataş, "Hükümetçe her seçim döneminde vaat edilen projeler hayata geçirilmiyor. Bakanların verdiği sözler boş vaat olarak kalıyor." dedi. Ataş, bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye "Boş vaatleri" sordu ve "Bakanlık sürekli ithalat yapmak yerine Kayserili çiftçiye sulama desteği vermeye yönelik bir çalışma yapacak mı?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çiftçilerin sorununu Meclis'e taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çiftçiye verilen sözlerin yerine getirilmemesine tepki gösterdi. Sulama projeleri konusunda da çiftçilerin yıllardır mağdur edildiğini ifade eden Ataş, “Hükümetçe her seçim döneminde vaat edilen projeler hayata geçirilmiyor. Bakanların verdiği sözler boş vaat olarak kalıyor.” dedi. Ataş, bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye “Boş vaatleri” sordu ve “Bakanlık sürekli ithalat yapmak yerine Kayserili çiftçiye sulama desteği vermeye yönelik bir çalışma yapacak mı?” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın sorunlarını Meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Ataş, bu kez de çiftçilerin sulama konusunda yaşadıkları sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi hazırlayan Ataş, Kayseri’de yıllardır bitirilemeyen sulama projelerinin akıbetini n kamuoyunda merak edildiğini belirtti.
“SULAMA PROJELERİ ÖDENEK YETERSİZLİĞİ YÜZÜNDEN BİTİRİLEMİYOR”
Kayseri’de 2014 yılında tamamlanması öngörülen Develi 2’nci Merhale Sulama Projesi ile Bahçelik ve Yamula Barajı Sulama Projeleri ödenek yetersizliği yüzünden halen bitirilemediğini hatırlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Çiftçimiz dört gözle bu barajların sulama ayağı projelerinin bitmesini bekliyordur. Kayseri’de sulu tarım oranını ciddi mahiyette artıracak bu projelerin bir an önce tamamlaması önem arz etmektedir. Develi ilçesi Gümüşören Köyü mevkiinde, Zamantı Irmağı üzerinde bulunan Gümüşören barajı projesinin temelleri 1974 yılında atıldı. Ancak halen sulama kısmı tam olarak tamamlanmış değil. Eğer Projenin ikinci aşamasında yer alan tesisler tamamlanırsa sulu tarıma açılacak alan 58 bin 681 hektara çıkacak. Bahçelik Barajı ise 2005 yılında tamamlandı. Bahçelik 49 bin hektarı sulayacak Bahçelik projesi sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı bir projedir. Pınarbaşı, Bünyan, Sarıoğlan, Tomarza, Develi ve Ağırnas'ta ki çiftçilerimizin gözü kulağı bu projenin tam olarak tamamlanmasındadır. Yaklaşık 15 yılda sadece Pınarbaşı’nın sadece 12 köyüne, Bünyan’ın ise bir kısmına su götürülebilmiştir. 49 bin 33 hektar alanı sulayacak projenin bir an önce bitirilmesi, zor durumda ki çiftçimizi rahatlatacaktır. Yamula Barajının da halen sulama projesi tam olarak bitirilemedi. Barajda toplanan 3.5 milyar metreküp suyu toprakla buluşturacak tesisler ise henüz bitmediği için havzadaki 187 bin 600 hektar alan sulu tarıma açılamıyor. Öyle ki Yamula Sulama Projesi sadece Kayseri için değil Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri için de önemli” ifadelerini kullandı.
“BUNLARIN HEPSİ BOŞ VAAT OLARAK KALMAKTADIR”
Hükümet temsilcileri tarafından verilen sözlerin tutulmamasına da tepki gösteren Milletvekili Dursun Ataş, Bakan Pakdemirli’ye bazı sorular iletti ve cevaplarını istedi. Ataş, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı: “Kayseri’mize belirli aralıklarla Cumhurbaşkanı ve Bakanlar gelerek her defasında bu konular ile ilgili sözler vermektedirler. Hükümetçe her seçim döneminde vaat edilen projeler arasında yer almaktadır. Ancak bunların hepsi boş vaat olarak kalmaktadır. Her üç projede yarım kalmış vaziyettedir. Bu bilgiler ışığında, 2019 yılı için DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’ne Develi 2. Merhale, Yamula Barajı Sulama Projesi ve Bahçelik Barajı’nın devam eden kısımları için ayrılan bütçe ne kadardır? Sürekli ödenek olmadığı söylenen Develi 2. Merhale Sulama Projesi ile Bahçelik ve Yamula Barajı Sulama Projelerine 2020 yılında ödenek oluşturulacak mıdır? Oluşturulacaksa ne kadar bir bütçe istenecektir? Yoksa yıllardır süregelen hükümetin Kayseri’ye yatırım yapmama alışkanlığı devam edecek midir? Develi 2. Merhale Sulama Projesi ile Bahçelik ve Yamula Barajı Sulama Projeleri için net olarak bitiş zamanı belirli midir? Pınarbaşı ilçemize 490 bin dekar alanı sulaması planlanan Bahçecik Barajı yukarıda açıklandığı gibi 2005 yılında tamamlandı. Ne kadar alanı sulanabiliyor? Neden planlandığı gibi 490 bin dekar alan sulanamıyor? Bu bahsedilen arazi ne zaman sulanabilecektir. Kayseri’nin toplam tarım arazisinin sulanabilir arazi miktarına oranı ne kadardır? Bu oranda diğer şehirlerarasında kaçıncı sıradadır? Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü'nün, Kayseri’de sulamaya yönelik başka bir proje hazırladığı var mıdır? Bakanlığınız gümrük vergilerini indirerek sürekli ithalat yapmak yerine Kayserili çiftçiye sulama desteği vermeye yönelik bir çalışma yapmakta mıdır?”

KAYSERİ

22 Ekim 2019 Salı

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