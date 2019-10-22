ERÜ Turizm Fakültesi’nde “Türkiye’de Konaklama Sektörünün Dinamikleri ve Geleceği” Konulu Açış Dersi Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından “Türkiye’de Konaklama Sektörünün Dinamikleri ve Geleceği” konulu açış dersi düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmalarında Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu, fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Dekan Şanlıoğlu, “Lisenin devamı olarak üniversiteyi düşünmemiz lazım. Üniversite aynı zamanda merak, emek ve araştırma demektir. Üniversite bilgiye önem veren, sanata dokunan entelektüel bir yaşam biçimidir. Tüm öğrencilerimizin bu yönde ilerlemelerinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü ve Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasında, açış derslerinin önemli olduğunu söyledi.

Rektör Karamustafa, “Akademik camiadan konuşmacılar davet ettiğimiz gibi, akademik camianın dışından insanların da açış dersini vermesi önemli. İşte siyaset dünyasından, iş dünyasından insanların gelip bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları son derece önemli. Biz hocalarınız, sizler ile elbette akademik bilgileri paylaşıyoruz. Akademik bilgi son derece önemli. Ama iş dünyasında olup bitenlerin daha pratik bir bakış açısıyla ele alınması ve deneyimlerin paylaşılması da iki açıdan önemli. Hem biz öğretim elamanlarının sektörden kopmaması, iş dünyasında olanları yakinen görmemiz ve o etkileşimin olması açısından önemli. Diğer açıdan da siz öğrencilerimizin bu tip etkinlikler ile bilgi birikimlerinin artması açısından önemli” diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından Wyndham Grand Kayseri Hotel Genel Müdürü Emine Bozkurt, “Türkiye’de Konaklama Sektörünün Dinamikleri ve Geleceği” konulu Turizm Fakültesi’nin açış dersini verdi.

Etkinliğin sonunda Wyndham Grand Kayseri Hotel Genel Müdürü Emine Bozkurt’a, Dekan Şanlıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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