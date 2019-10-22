Tarihi kalede intihar girişimini film gibi seyrettiler İntihara teşebbüs eden şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, tarihi kalenin surlarına çıkarak intihara kalkıştı. Şahsı gören vatandaşlar da, işlerini bırakıp intihar girişimini film izler gibi izlediler.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, tarihi kalenin surlarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de, şahsın bulunduğu yerin altına branda açtı. Polis ekipleri de, surlara çıkan şahsı ikna etmek için çaba harcadı. Bir süre sonra ikna olan şahıs, polis ekipleri tarafından surlardan indirilerek polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, intihar etmek isteyen şahsı gören vatandaşlarda, meraklı gözlerler olup biteni izledi. Cep telefonları ile görüntü çeken vatandaşlar, şahsı ikna eden polis ekiplerini alkışladı.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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