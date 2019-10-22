Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Kozlu bölgesinde mayın arama faaliyetinde bulunan İstihkam Er Zekeriya Altunok'un görev dönüşünde terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğradığı öğrenildi. Ağır yaralanan Zekeriya Altunok, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Zekeriya Altunok'un naaşı yarın öğle namazını müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınacak namazın ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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