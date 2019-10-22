2 yıldır aranan kadın hırsızlar yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan 2 yıldır aranan 2 kadın, kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 yıldır aranan ve haklarında 'Hırsızlık', 'Görevi yaptırmamak için direnme', Konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan aranması bulunan, Aysun S. (22) ve Sizel Y.'nin (25) Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak üzerinde bulunan bir adreste saklandıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon ile 3 adet hırsızlık suçundan yakalama emri bulunduğu ve bu suçlardan toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun S. ve 7 adet yakalama emri bulunan ve 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Y.'yi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın, cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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