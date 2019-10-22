Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

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KAYSERİ'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Dağ Yolu'nda meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Habip Atakan yönetimindeki 38 P 0523 midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:59

YATSI 19:15

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