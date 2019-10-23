İstikbal Mobilya Kayserispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

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İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım 1 günlük aradan sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yoğun yağmur altında yapılan antrenmanın ilk kısmında futbolcular düz koşu yaptı. Kayserisporlu futbolcular antrenmanın 2'nci bölümünde ise pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Geride kalan 8 hafta sonunda 4 beraberlik 4 yenilgi alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puan ile son sırada yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman görüntüsü

-Genel detay



KAYSERİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:59

YATSI 19:15

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