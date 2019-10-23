Botoks tedavisinin uygulandığı 5 sağlık sorunu

Yüz bölgesindeki mimik çizgilerinin neden olduğu kırışıklıklardan kurtulmak isteyenler botoks sayesinde daha genç görünebiliyor. Birçok sağlık sorununun tedavisinde de kullanılan botoksu, tecrübeli uzman hekimlerin steril alanlarda uygulaması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Severcan, botoks hakkında bilgi verdi.

Botoks bir yılan zehri değildir

Kontrollü kas spazmı oluşturmak için kullanılan botoks, bilinenin aksine bir yılan zehri değildir ve doğada bulunan clostridium cinsi bakteriden elde edilen botulinum toksinidir.

Botoks, sıklıkla mimik kasların yoğun olduğu yüz bölgesindeki alın, kaş arası ve göz çevresindeki kırışıklıkların yok edilmesinde kullanılmaktadır. Zamana bağlı olarak belirginleşen yüzdeki kırışıklıklar kasların kasılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Botoks bu kasların içine enjekte edilerek aşırı kasılmalarını engellemektedir.

Etkisi 6 ay devam eder

Tekrarlanan uygulamalarla aşırı kasılamayan kaslar sayesinde kırışıklıklar oluşmamaktadır. Özellikle yüzün üst bölgesindeki alın, kaş arası ile göz kenarındaki çizgilerin (kazayağı) yok edilmesinde etkili bir yöntemdir. Çiğneme kasına uygulandığında ise ideal çene şekli elde edilebilmektedir. Uygulandığı alanlarda 6 ay etkisi sürer ve uygulandıktan 37 gün içinde gözle görülür bir şekilde fark edilir. Ayrıca botoksun uygulandığı bölgede canlılık ve parlaklık fark edilir.

Hangi sorunlar için kullanılıyor?

1. Kas spazmı yaptığı için kasa bağlı migren tedavisinde de kullanılmaktadır. Özellikle, kronik baş ağrısı olan ve yan etkileri nedeniyle ilaç kullanamayanlarda botoks etkili olmaktadır.

2. Çene sıkma ve diş gıcırdatma sorunlarında kullanıldığında başarı elde edilmektedir. Özellikle diş gıcırdatmak, dişlerde aşınmaya ve dolgularda kırıklara yol açabildiği için önemli bir sorundur.

3. Psikolojik ve sosyal bir sorun haline gelen aşırı terleme sorununa çözüm olmaktadır. Avuç içi ve koltuk altına uygulandığında uzun bir süre terleme sorunu ortadan kalkmaktadır.

4. Endoskopi ile midedeki ‘antrum’ ve ‘fundus’ bölümlerindeki 1520 noktaya enjekte edildiğinde uzun bir süre oluşacak tokluk hissi aşırı yemeyi engellemektedir. Obez insanlar ile kilo vermek isteyenlerde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İşlem sonrasında 68 aylık zaman diliminde fazla kiloların % 20’ye yakınının verildiği belirlenmiştir.

5. Botoks, tiklerin tedavisi ile istemsiz ve süregelen nitelikteki kas kasılmalarıyla kendini belli eden distoni hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır.

Az da olsa kızarıklık olabilir

Uygulaması oldukça basit ve pratik olan botoks, işlem yapılan bölgede az miktarda ağrıya neden olabilmektedir. Ciltte herhangi bir kesme ya da delme işlemi yapılmadan uygulanan botoks, çok ince uçlu bir enjektörle cilt yüzeyine enjekte edilir. Kişi günlük yaşamına hemen dönebildiği ve etkisi kısa sürede ortaya çıktığı için botoks konforlu bir işlemdir. Botoksu, yüz kaslarının anatomisini bilen estetik cerrahların yapması gerekmektedir. Botoks sonrasında çok az da olsa küçük kızarıklıklar ve şişlikler olabilmektedir. Bunlar da 12 gün içerisinde kendiliğinden yok olmaktadır. İşlem sonrasında en sık görülen göz kapağı düşüklüğü sorunu ise yapılacak masajla tamamen ortadan kalkmaktadır. İnatçı göz kapağı düşüklüğünde ise hekim kontrolünde verilecek göz damlası etkili olmaktadır.

Kimlere botoks uygulanmaz?

Hamile kadınlar ve emziren annelerin botoks yaptırmaması gerekir. Özellikle gebelik döneminde uygulanan botoksun, çocukta beslenme bozukluğuna neden olduğu düşünülmektedir.

Kas hastalığı olanların kesinlikle yaptırmaması gerekir. Ayrıca aminoglikozid grubu ilaç kullananlar ile botoksa alerjisi olanlara uygulanmaz.

KAYSERİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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